RETROSCENA - ADL voleva allenamenti per mercoledì. Bloccate 50 camere dell'hotel. Poi la stretta del premier Conte

Notizie calcio Napoli - Secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, sabato 29 febbraio l’ultima partita giocata dal Napoli (2-1 al San Paolo contro il Torino), giovedì 12 marzo l’ultimo allenamento svolto a Castelvolturno. Poi, lo stop imposto dal Governo italiano per bloccare il diffondersi del contagio del Covid-19, e popolazione italiana chiusa in casa. Compresi i calciatori, che stanno seguendo una tabella di lavoro individuale, con video e tempistiche, realizzate ed inviate dai collaboratori di Rino Gattuso, in primis il vice Luigi Riccio. Programma individuale di allenamenti destinato a proseguire, anche se il presidente De Laurentiis ha fatto approntare il centro tecnico per ricominciare il lavoro di gruppo a partire da mercoledì. Niente spogliatoio, sono state prenotate 50 camere dell’hotel nei pressi dei campi di allenamento, camere nelle quali calciatori, allenatori, medici e magazzinieri prenderanno posto, e nelle quali faranno la doccia individualmente al termine del lavoro sul campo. Ma questo progetto è destinato a rimanere lettera morta, in virtù della stretta decisa dal premier Conte.