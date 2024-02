Retroscena Spalletti: si è tenuto a debita distanza da De Laurentiis in tribuna a Milano

La scorsa settimana Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha chiarito, secondo la sua versione, l'addio improvviso di Luciano Spalletti la scorsa estate. Secondo quanto si legge su Repubblica, ieri il CT della Nazionale era a Milano a vedersi la gara tra rossoneri ed azzurri e si sarebbe tenuto a debita distanza dal presidente del Napoli.

Milan Napoli 1 0

Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Nel frattempo l’artefice dello scudetto napoletano, il ct Spalletti, a debita distanza di poltroncina dal suo ex presidente, ha constatato come la minoranza di convocabili (5 su 22 all’inizio) non strabiliasse sul campo: tra l’altro Calabria ha allungato la nutrita lista degli infortuni muscolari del Milan. Gli ingressi nella ripresa di due candidati all’Europeo, Raspadori e il vitale Politano funzionali all’utile virata verso il 4-3-3, hanno tuttavia contribuito a schiacciare all’indietro il Milan, per quanto Leao abbia continuato a imperversare in contropiede, al netto delle note svagatezze sotto porta. Stavolta la rimonta avversaria è stata un rischio sfiorato, col palo".