Retroscena rigore Elmas con la Samp, bel gesto di Osimhen: Spalletti ha apprezzato molto

Calcio Napoli - Victor Osimhen è sempre più decisivo per le sorti del Napoli. L'attaccante, ieri in gol contro la Samp, si conferma un vero leader in campo non solo per i movimenti ma anche per altri gesti come sottolinea la Gazzetta dello Sport in occasione del rigore calciato da Eljif Elmas.

Retroscena Osimhen rigore Elmas contro la Samp

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Osimhen: