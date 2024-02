Retroscena Osimhen: i rimpianti di De Laurentiis per aver rifiutato in estate 150 milioni dal Psg

Calciomercato Napoli - L'offerta da 150 milioni del Psg l'estate scorsa per Victor Osimhen resta un rimpianto per il presidente Aurelio de Laurentiis sostiene questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Con il rinnovo di dicembre scorso, Victor è diventato il calciatore più pagato della storia del club azzurro.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione, insospettabile per una squadra che l’anno scorso ha dominato (e demolito) il campionato pure con i suoi 26 gol. Però, poi, è arrivata l’estate, un’offerta del Psg rimasta nella penombra, centocinquanta milioni di euro che adesso rappresentano un oceano di rimpianti, un braccio di ferro per il rinnovo che ha avuto bisogno di una dozzina di appuntamenti, prima della firma del 23 dicembre, la clausola da 130 milioni e le dichiarazioni sul futuro, ormai orientato da Osimhen («Ho già chiaro il piano, so cosa voglio fare, ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere e so che molti associano il mio nome alla Premier, uno dei campionato più belli del mondo») e legittimato dalla pubblica ammissione di De Laurentiis («Sapevamo già dalla scorsa estate che Osimhen sarebbe andato al Paris Saint Germain, al Real Madrid o in Inghilterra»)".