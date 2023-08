Retroscena Osimhen: ha apprezzato lo sforzo economico del Napoli per farlo rinnovare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale dell'attaccante Victor Osimhen. Ieri De Laurentiis ha dichiarato che resta a Napoli in virtù di un contratto in vigore fino al 2025, ma intanto proseguono gli incontri tra il presidente ed il manager dell'attaccante.

Retroscena rinnovo Osimhen

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Osimhen: