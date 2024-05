Retroscena Ngonge, controllo antidoping dopo Napoli-Lecce: poi la sorpresa al rientro

Fuga di massa (e dalle responsabilità) dopo Napoli-Lecce. Roba che si era vista solo dopo il pareggio di Verona nel 2021. E domenica sera è andato in scena un triste remake come riporta La Repubblica oggi in edicola che racconta un retroscena a tal proposito.

Retroscena Ngonge: cosa è successo dopo Napoli-Lecce

“Nemmeno il tempo di archiviare il deprimente 0- 0 con il Lecce e lo spogliatoio del Napoli s’era già svuotato alla velocità della luce, tant’è che al ritorno dal controllo antidoping il malcapitato Ngonge non ha trovato nessuno dei suoi compagni ad aspettarlo”, si legge sul giornale.