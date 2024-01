Napoli - Arriva Mazzocchi come primo tassello del nuovo Napoli che nasce a gennaio. Un piccolo jolly alla corte di Mazzarri che da tempo ha deciso di abdicare al 4-3-3 in cui il terzino preso dalla Salernitana potrebbe occupare due posti: sia come vice di Di Lorenzo che come alternativa a Mario Rui (in attesa del rientro di Olivera). Meluso lo voleva allo Spezia.