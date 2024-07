Retroscena Lukaku: vuole trasferirsi al Napoli già nei prossimi giorni, cosa trapela

Romelu Lukaku vuole solo il Napoli e spera di potersi trasferire alla corte di Conte già nei prossimi giorni. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega però come il desiderio della punta belga sia bloccato al momento da Victor Osimhen sul quale non ci sono offerte dalla Premier League, ma solo dal campionato saudita.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Romelu Lukaku ha un desiderio: tornare a lavorare con Antonio Conte, l’allenatore con cui all’Inter ha vinto uno scudetto e segnato 64 gol in due anni. Il suo tecnico preferito, come ha recentemente rivelato, che continua a sentire, con cui si tiene in contatto ormai da tempo. Il Napoli riflette su Lukaku, lo considera un’opportunità per l’attacco del futuro

Sono diverse le società che riflettono sull’opportunità di puntare su Lukaku, 31 anni, reduce dall’Europeo con il Belgio, ma lui aspetta Conte e, soprattutto, vorrebbe partire subito, nei prossimi giorni, per cominciare la stagione dall’inizio e non dover aspettare l’estate inoltrata per inserirsi in un nuovo gruppo. L’idea del prestito secco non convince neppure il Chelsea, con cui Lukaku ha ancora due anni di contratto.

In sintesi, l’addio a titolo definitivo è la soluzione ideale anche per il club inglese, che si accontenterebbe di una cifra inferiore alla clausola da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro. Per lasciarlo partire, il club inglese accetterebbe anche 20-25 milioni di euro".