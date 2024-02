Retroscena Lindstrom: è impaziente di dissolvere lo scetticismo che lo circonda da mesi

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Jesper Lindstrom:

"Il talento danese, è evidente, ha bisogno di fiducia e costanza per stabilirsi ad un livello più alto. Il fatto che questo possa comportare un cambio di posizione non lo spaventa, anzi. È impaziente di dissolvere lo scetticismo che lo circonda da mesi e guadagnare la stima dell’ambiente. In azzurro è partito da titolare soltanto due volte: a Lecce in campionato e contro il Frosinone in Coppa Italia. Ha totalizzato 19 presenze, con una media di utilizzo di 20 minuti a partita. Davvero troppo poco, anche solo per poter dire la propria".