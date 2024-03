Niente Napoli-Atalantaper Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano non ha recuperato dalla contrattura all’adduttore sinistro rimediata durante Georgia-Grecia e sarà soltanto in tribuna oggi al Maradona.

Napoli-Atalanta, retroscena Kvaratskhelia

Tuttavia, come svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’attaccante ha anche provato a valutare un impiego part-time per quest’oggi, uno spezzone di gara ma si è deciso con staff tecnico e medico di non rischiare nulla e recuperare a dovere direttamente per Monza-Napoli.