Retroscena Koopmeniers-Napoli: due settimane fa telefonata di ADL a Percassi. Serve questa cifra per far vacillare l'Atalanta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un interessante retroscena tra de Laurentiis e Percassi per quanto riguarda il centrocampista Teun Koopmeiners:

"La telefonata di De Laurentiis a Percassi risale ormai a quindici giorni fa e la promessa di godere d’una corsia preferenziale rimane: se l’Atalanta dovesse decidere di cedere alle pressioni del mercato, sarebbe allora informato in privato. Ma i 30 milioni che rappresentano la somma stanziata per il colpo, un’offerta lanciata lì sotto voce, non bastano, perché a Bergamo - come si è visto - sanno vendere bene e potrebbero vacillare solo dinnanzi a 40 milioni".