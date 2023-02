Retroscena infortunio Raspadori, CorSport: c'è un'immagine che lascia dubbi anche agli ottimisti di natura

Calcio Napoli - C'è un'immagine che non è il massimo anche per gli ottimisti di natura scrive il Corriere dello Sport questa mattina in riferimento all'infortunio di Giacomo Raspadori. L'attaccante ieri ha lasciato anzitempo l'allenamento a Castel Volturno per un problema muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate.

Infortunio Raspadori Napoli

Il Corriere dello Sport racconta qualche dettaglio in più su quanto accaduto a Raspadori ieri in allenamento. C'è una scena che non lascia presagire nulla di buono a quanto pare. Chiaramente sono sensazioni in attesa di avere un responso ufficiale da parte dei medici che sottoporranno Jack agli esami strumentali del caso: