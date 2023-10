Retroscena Il Mattino - Panchina Napoli, 14 allenatori contattati prima di prendere Garcia: tutti i nomi

Lo scorso 19 giugno, De Laurentiis presentando Rudi Garcia, disse: "Non ho dato il via a un casting molto lungo. È quello che ho dato in pasto a voi giornalisti. Con Garcia c'è stata un'intesa dal primo incontro, perché mi ha colpito la sua spontaneità".

E invece ieri lo stesso De Laurentiis s'è smentito parlando alla platea della Luiss di Roma, ha confessato di aver fatto un lungo casting: "Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi".

Napoli: 14 allenatori contattati prima di Garcia

Sono quattordici gli allenatori contattati prima di Rudi Garcia, lo confessa l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Aveva perso almeno un mese alla disperata ricerca dell'erede di Spalletti. Ieri ha iniziato a sfilare la lunga corona dei "no" che ha ricevuto nel corso del giugno tempestoso dove ha contattato almeno quindici allenatori. Spalletti va via convinto che il successore sarebbe stato Vincenzo Italiano. Ma De Laurentiis nicchia: non vuole fare sgarbi a Commisso, non vuole neppure spingere alla rottura il tecnico della Fiorentina. È il primo contrattempo. Chiavelli, l'ad sempre più direttore sportivo, si muove in prima persona e chiama Julian Nagelsmann ma porta a casa una richiesta da brividi: 12 milioni l'anno. Il vecchio pallino è Antonio Conte che già qualche emissario di De Laurentiis aveva pensato di contattare a gennaio direttamente al Tottenham training center: anche qui, la richiesta è altissima, quasi 10 milioni (e il decreto crescita applicabile solo da novembre). Spunta Luis Enrique: non solo stipendio da nababbo, ma pure una richiesta di acquisti faraonica. Ciao ciao. Il patron si fida solo del figlio Edoardo. Si torna coi piedi per terra: Sousa (che la Salernitana, poi si pentirà, non libera), Thiago Motta (che preferisce la pace di Bologna), Galtier, Benitez, Gallardo, Tudor, De Zerbi, Fonseca, Alessio Dionisi, magari pure Roberto Mancini. Alla fine ecco Garcia: è libero da vincoli contrattuali, chiede uno stipendio di quelli che piacciono a De Laurentiis (2,8 milioni a stagione, meno di Spalletti perché il francese usufruisce del decreto Crescita)".