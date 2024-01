Retroscena Il Mattino - Osimhen in campo, poi 'correrà' a seguire Napoli-Fiorentina

Mentre il Napoli scenderà in campo con la Fiorentina, Osimhen avrà appena finito la sua gara contro la Costa d'Avorio (gioca alle 18), nel secondo match della Coppa d'Africa con la sua Nigeria. E Il Mattino - oggi in edicola - scrive:

"Nello stesso giorno il Napoli si gioca l'accesso alla finale di Supercoppa italiana e Osimhen una fetta di qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. E pensare che proprio in estate Osimhen sarebbe potuto sbarcare in Arabia se il Napoli avesse accettato l'offerta milionaria arrivata dal deserto. Nessun segreto, Victor è stato a lungo corteggiato dai club sauditi, ma alla fine non solo è rimasto al Napoli ma da dicembre scorso ha anche prolungato il suo contratto in azzurro fino al 2026. Chissà se in estate dall'Arabia dovesse arrivare un'altra offerta mostre, anche se adesso nel contratto di Osimhen c'è una clausola da 120 milioni di euro. Ma in questo momento nella testa di Victor c'è solo la sua nazionale e in particolare la sfida di questo pomeriggio contro la Costa d'Avorio. A fine partita, poi, certamente si sintonizzerà sulla sfida di Riad per sapere come andrà la semifinale del suo Napoli contro la Fiorentina. Magari festeggiando anche un doppio successo: dalla coppa d'Africa alla Supercoppa italiana".