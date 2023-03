Retroscena Giuntoli, CorSport: quella volta che l'uomo dei bomboloni alla crema tradì un depistaggio del diesse

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport racconta un divertente retroscena su Cristiano Giuntoli. Mentre questa estate a Napoli era in atto una dura contestazione nei confronti della società che aveva lasciato partire a cuor leggero due simboli come Mertens e Insigne non rinnovandogli il contratto. Era l'inizio di luglio quando tutto questo accadeva.

Retroscena Giuntoli mare Viareggio

Il Corriere dello Sport racconta un retroscena sul diesse del Napoli in quei giorni di luglio quando la maggior parte dei tifosi aveva giurato guerra a De Laurentiis e tutto il suo gruppo di lavoro. Giuntoli, mentre tutto questo accadeva, si godeva il mare di Viareggio. Confusione? Macchè, aveva già messo a segno i colpi che oggi formano una squadra fortissima che tutta Italia invidia a Spalletti e soci: