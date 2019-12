Retroscena Gattuso: vivrà nello stesso appartamento che in passato è stato occupato dal Pocho Lavezzi!

Notizie Calcio Napoli - Gattuso non ha mai rinnegato la propria appartenenza al suo paese d’origine, Corigliano Calabro, che cita spesso nelle sue chiacchierate. Il nuovo allenatore del Napoli si è sentito subito a suo agio, ha scoperto in fretta la passione dei napoletani che l’hanno riconosciuto, ieri mattina, all’aeroporto di Capodichino, appena sbarcato dal volo che da Malpensa l’ha portato a Napoli. La città gli piace, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Gattuso a Napoli, retroscena sulla sua nuova casa