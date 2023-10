Retroscena Garcia-Osimhen: il tecnico non pretese le scuse dopo il caso di Bologna

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore Garcia non pretese le scuse da Osimhen dopo l'episodio che avvenne dopo la sostituzione dell'attaccante nigeriano:

"Cui seguì a Bologna otto giorni dopo, il 24 settembre, quello di Victor Osimhen. Anche in quel caso sullo 0-0, con una partita in teoria da vincere, Garcia tolse prima Kvara e poi Osimhen che arrivò davanti al tecnico spiegandosi in maniera chiara: ma se dobbiamo vincere lasciami in campo con un’altra punta vicina, così siamo in due e possiamo arrivare più facilmente in porta. E quel due veniva sventolato con le dita, non per minacciare il tecnico ma per sfogare una frustrazione. Garcia incassò e non “pretese” le scuse del centravanti per il quale quello era un atto d’amore".