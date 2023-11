Retroscena Garcia, ecco quando De Laurentiis ha deciso di esonerarlo: c'entra Kvaratskhelia

Notizie calcio. Rudi Garcia è già il passato, mentre a Walter Mazzarri è affidato il futuro prossimo del Napoli.

L'edizione odierna di Repubblica ha svelato un retroscena su quando De Laurentiis ha deciso di esonerare Garcia:

Il numero 77 non si tocca e vederlo seduto per 45’ in panchina nell’ultima partita dei campioni d’Italia al Maradona era stato uno smacco — oltre che per il diretto interessato — per l’esterrefatto e furioso Aurelio De Laurentiis, che in quel preciso istante si è convinto a dare il benservito all’allenatore francese. Acqua passata, ormai. La disastrosa era di Garcia si è conclusa e Kvaratskhelia non dovrà mai più sentirsi uno come tanti, nel Napoli.