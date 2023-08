Retroscena Gabri Veiga, CorSport: vuole Napoli per tre motivi. Un azzurro è stato suo riferimento

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la voglia del calciatore Gabri Veiga di voler vestire la maglia del Napoli provando così anche una nuova esperienza professionale. Tra i due club c'è una trattativa in corso: il Celta chiede i 40 milioni della clausola.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Veiga è attratto magneticamente dall’idea di concedersi un calcio nuovo, di andare in giro in Europa ed assaporare la Champions, di conoscere l’atmosfera d’una città che gli è nota e nella quale gioca Lobotka, che a Vigo ha giocato per tre anni e che per i giovanotti del Celta B è stato riferimento".