Retroscena Anguissa, CorSport - Aveva pensato di cambiare aria: cosa gli ha fatto cambiare idea

Napoli - Retroscena di calciomercato su Anguissa, è quello che ha sofferto di più la stagione precedente tanto da pensare di cambiare aria per una nuova destinazione, in Arabia Saudita. Almeno fino a quando Conte non è arrivato e ha mandato all’aria ogni progetto di trasloco: blindato. Stop. Lo scrive il Corriere dello Sport.