Retroscena Conte-Napoli: ADL ci ha riprovato, avrebbe aggiunto Petrachi come ds per convincere l'allenatore

Ultime calcio Napoli - Ultimissime da Sportitalia sul possibile trasferimento di Antonio Conte a Napoli come nuovo allenatore. Niente da fare come un mese fa, anche questa volta il tecnico ha rifiutato il corteggiamento del presidente De Laurentiis che questa volta avrebbe aggiunto anche un suo amico come direttore sportivo. Questo quanto scritto da Alfredo Pedullà:

Il retroscena è che nella tarda serata di ieri il presidente ci ha riprovato per Antonio Conte, avrebbe aggiunto il suo grande amico Petrachi per il ruolo di direttore sportivo, ma ha trovato la porta chiusa. La rivoluzione accadrà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi: Pompilio andrà alla Juve, Meluso è in scadenza, un uomo forte nella stanza dei bottoni è un passaggio abbastanza obbligato. Nella speranza che ADL intuisca che un grande presidente, come ha spesso dimostrato di essere, non può diventare un tuttologo. I riscontri degli ultimi cinque mesi sono sotto gli occhi di tutti…