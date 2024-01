Retroscena Barak: la reazione di Antonin dopo aver saputo della trattativa con il Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha scelto Antonin Barak per il centrocampo si legge sul Corriere dello Sport che rivela come il calciatore della Repubblica Ceca voglia vestire finalmente la maglia azzurra dopo averla sfiorata lo scorso anno quando al suo posto arrivò invece Ndombele.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"La sfida alla Fiorentina è anche l'occasione per tornare a parlare di Antonin Barak. Contatto diretto in Arabia tra i due club. Il giocatore vorrebbe l'azzurro dopo averlo sfiorato nell'estate 2022 (alla fine arrivò Ndombele) e attende sereno l'evolversi della trattativa.

Il Napoli e la Fiorentina provano ad avvicinarsi, intanto si sono visti ieri, a Riyad, dove distano un quarto d'ora di taxi: la prima proposta, 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, è al momento sospesa. Il club di Commisso spinge per l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione in Champions. La volontà comune di arrivare ad un'intesa potrebbe risultare decisiva".