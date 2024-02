Retroscena Alcaraz: Giuntoli l'aveva cercato già ai tempi di Napoli, al Maradona giocherà dal 1'

Calciomercato Napoli - Carlos Alcaraz aveva accarezzato il sogno di debuttare dal primo minuto con la maglia della Juventus domenica scorsa, lo farà a Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri dovrà fare a meno sia di McKennie e Rabiot, perciò l’impiego di Alcaraz, arrivato dal Southampton a gennaio, appare scontato:

"Finora è stato utilizzato da Allegri solo per scampoli di partita: in totale 88 minuti in campo, di cui oltre 60 col Frosinone. Al Maradona avrà l’occasione di rimettersi alla prova. Allegri potrebbe schierarlo mezzala destra con Miretti a sinistra.

Il Napoli lo aveva cercato in passato,ai tempi di Cristiano Giuntoli. Il d.t. non ha smesso di seguirlo e una volta arrivato alla Juventus è riuscito a portarlo in Italia. Il ragazzo ha corsa, tecnica e tiro e domenica sera potrà far vedere ai tifosi azzurri che cosa si sono persi"