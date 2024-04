Reti subite, Napoli in corsa per la peggior difesa del quinquennio. L'alibi Kim non regge: i dati | FOCUS

Possibile che la cessione di Kim abbia influito così negativamente sulla difesa del Napoli? La risposta non può che essere negativa. Il calciatore della Corea del Sud è stato certamente uno dei protagonisti dello scudetto, ma sostenere che i mali difensivi degli azzurri siano dovuti solo ed esclusivamente alla sua cessione non è del tutto corretto.

La risposta in parte l'ha data Calzona in queste settimane dove ha detto che i problemi difensivi del Napoli nascono dalla mancanza di apporto in fase passiva di tutta la squadra. La fase di non possesso parte dagli attaccanti, basta arrivare in una pressione molli o con un secondo di ritardo può essere fatale.

Oltre a questo, le reti subite andrebbero poi depurate tra gli errori del singolo e quelli di reparto. Una differenza sottile, ma che fa tutta la differenza di questo mondo. Poi bisogna tenere conto anche delle filosofie di gioco avute quest'anno con Garcia, Mazzarri e Calzona.

Parliamo di tre allenatori che fanno ognuno un gioco diverso dall'altro. Il Napoli ha subito 36 gol in campionato, 13 in Champions League, 1 in Supercoppa e 4 in Coppa Italia per un totale di 54 reti stagionali. Il confronto con lo scorso anno è impietoso: 28 in A, 8 in Champions, 2 in Coppa Italia per un totale di 38. A conferma di quanto dicevamo, Kim certamente è stato fondamentale ma da solo non può aver chiuso i buchi del Napoli. Ci viene in soccorso la famosa immagine contro il Sassuolo dove tutta la squadra rincorse l'avversario dopo un corner. Probabilmente è mancato ciò quest'anno: la fame.

Nella stagione 2021/22 le reti stagionali subite dagli azzurri sono state 49. Nella stagione 2020/21 sono invece state 57. In quella 2019/20 il passivo è stato di un punto superiore (58). Infine in quella 2018/19 sono state invece 50 le reti stagionali subite.

Insomma, il Napoli attuale è in corsa per stabilire il dato negativo peggiore delle reti subite negli ultimi 5 campionati. La distanza resta infatti di 4 reti per eguagliare l'annata 2019/20 con 8 gare a disposizione. Un dato che deve necessariamente riflettere. Non può essere solo l'addio di Kim ad aver inciso così negativamente su questo score.