Restyling Maradona o stadio nuovo a Bagnoli? CdM: il Governo ha lanciato un messaggio

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive cosa filtra dal Governo in merito alla scelta della città di Napoli tra quelle che ospiteranno l'Europeo 2032:

"Il governo — questo rimbalza da Roma — sosterrà qualsiasi soluzione possa garantire la presenza di Napoli per gli Europei. Che sia Bagnoli o il Maradona rifatto. Che per il Comune di Napoli resta la soluzione ideale; magari con interventi di forte riqualificazione, anche della zona circostante. Soluzione che però non va bene a De Laurentiis, che comunque sa bene che il Napoli non può giocare lontano da Napoli.Ecco perché quello dello stadio sembra una partita a scacchi. Dove però il tempo delle decisioni scorre molto più veloce della burocrazia".