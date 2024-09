Restyling Maradona, Abodi intermediario Napoli-Comune: c'è un importante nodo da sciogliere

Ultimissime Calcio Napoli, tiene banco la questione del restyling del Maradona in queste ore. Perché si entra in una fase decisiva con l’obiettivo di modernizzare l’impianto di Fuorigrotta e renderlo all’altezza in vista di Euro 2032.

Restyling Maradona, il punto SSC Napoli e Comune

A tal proposito, come riporta Il Mattino oggi in edicola, a puntarci forte è il ministro dello sport Andrea Abodi che ha deciso di inserire Napoli nelle 5 città che ospiteranno gli europei tra otto anni. Parole importanti per la figura istituzionale che ha dichiarato: “Sono in contatto costante sia con il sindaco Manfredi che il presidente De Laurentiis, per rispetto dei ruoli non posso dire molto, non posso entrare nei dettagli. Quel che posso dire è che si stanno valutando tutte le opportunità per stabilire una formale collaborazione tra le parti che è necessaria”.

Abodi che sta dunque mediando tra le parti, soprattutto in questo momento dove - si legge sul quotidiano - le due parti parlano una lingua diversa, poiché l’amministrazione punterebbe a una concessione lunga mentre ADL a un acquisto definitivo. Bisogna trovare un’intesa però al più presto, perché dietro ci sono altre città che spingono come Bologna e che non potranno aspettare in eterno.

Tra i vari è intanto fondamentale un parametro UEFA in particolare: ovvero gli stadi dovranno essere dedicati solo al calcio. Il che significa via la pista di atletica. Manfredi è d’accordo però facendo cadere finalmente un tabù e lo è anche sul fatto che gli spalti dovranno essere a ridosso del campo. Si cerca, tra i vari nodi da sciogliere, una struttura alternativa per l’atletica leggera ma le basi di un discorso concreto finalmente ci sarebbero.