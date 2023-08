"Resto": faccia a faccia Osimhen-ADL, ha accettato il rinnovo con uno stipendio mostruoso

Calciomercato Napoli - Osimhen resta al Napoli! Come preannunciato dal presidente De Laurentiis nei giorni scorsi, il bomber nigeriano sarà ancora alla guida dell'attacco del Napoli. Victor e il suo agente Roberto Calenda hanno accettato la proposta di rinnovo fatta dal patron azzurro, dopo che solo l'Al Hilal si era concretamente palesato per cercare di strapparlo al Napoli, senza mai offrire però la cifra richiesta da De Laurentiis per cederlo.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, è stato Osimhen, nel faccia a faccia a Rivisondoli voluto dal patron, a rompere gli indugi e a dirgli «resto». Grazie al nuovo contratto, Osimhen arà il più pagato della serie A. Ha preteso e ottenuto di guadagnare più di Leao del Milan: più o meno 12 milioni di euro, compresi premi, bonus e prebende di vario genere.