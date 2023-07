Resta aperto il caso Osimhen: non può essere considerata certa la sua conferma

Napoli - Victor Osimhen può rinnovare col Napoli o andare via in base a quello che accadrà in queste prossime settimane di calciomercato. Perché sono stati fatti passi avanti per il prolungamento, ma non è scontato che ci sia la conferma al cento per centro del giocatore con la SSC Napoli per il prossimo anno. Il numero uno azzurro ne è consapevole e per questo ha parlato chiaro con i tifosi.