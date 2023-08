Repubblica - Si profila un clamoroso scenario per Zielinski

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per conoscere il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri ha giocato da titolare l'amichevole contro l'Apollon Limassol, e subito dopo la partita si è messo in marcia verso la Polonia per raggiungere sua moglie.

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il suo futuro rischia di cambiare all’improvviso. Anche lui, proprio come Osimhen, non è convinto dell’Arabia Saudita: per ora non accetta l’offerta dell’Al Ahli e potrebbe pure clamorosamente rispedirla al mittente provando a riprendere i dialoghi per il rinnovo.