Repubblica - Zielinski e Anguissa sotto esame: possono restare fuori con la Samp

Calcio Napoli - Secondo quanto riportato da Repubblica, Luciano Spalletti potrebbe rinunciare ad almeno uno tra Zielinski e Anguissa. entrambi sono sotto esame dopo la prova deludente di Milano:

"La Sampdoria è reduce dalla vittoria di mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo e darà il massimo anche per onorare la memoria di Vialli, oltre che per fare punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Per il Napoli ci sarà dunque da battagliare e Spalletti avrà bisogno di giocatori al top della loro condizione psicofisica. Sotto esame ci sono in primis i reduci dal Mondiale e il ritardo di forma di Anguissa e Zielinski imporrà la rinuncia ad almeno uno dei due, con la probabile esclusione del polacco. Raspadori ed Elmas hanno invece dimostrato di essere in palla nei pochi minuti giocati contro l’Inter e gli azzurri hanno bisogno della loro freschezza. Come Ndombele".