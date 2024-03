Repubblica - Verso Inter-Napoli: Calzona col problema difesa, ma non c'è tempo per rimediare

Ultime notizie SSC Napoli - La fase difensiva non funziona ed è un paradosso per Francesco Calzona: l’allenatore del Napoli che ha speso gran parte della sua carriera (prima da vice) a rendere le sue squadre una fortezza inviolabile. Lo ha scelto pure come argomento della sua tesi a Coverciano: “Allenare la linea difensiva a 4 con orientamento sulla palla”, è questo il titolo del suo lavoro per conseguire il patentino.

Ma il Napoli è in difficoltà e anche con Calzona ha incassato 8 gol e non ha mai mantenuto la loro porta inviolata. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il ritorno al 4- 3- 3 ha riaperto la ferita della mancanza di un difensore veloce, mai colmata dopo l’addio di Kim. Un atteggiamento aggressivo nella metà campo offensiva va accompagnato da una linea alta e che sia capace di coprire tanto spazio, proprio come faceva il coreano nell’anno di grazia spallettiano. Il Napoli, invece, si è abituato a scappare all’indietro lasciando praterie alle incursioni avversarie. Il tempo semplicemente non c’è: Calzona è arrivato alla vigilia del match contro il Barcellona e domenica avrà la trasferta di San Siro contro l’Inter, altro crocevia dall’alto coefficiente di difficoltà [...]. Da oggi, dunque, tornerà a lavorare sulla costante negativa di tutta l’annata dei campioni d’Italia. L’emergenza difensiva è anche nei numeri: 6 clean sheet (quattro con Garcia, due con Mazzarri, l’ultimo è del 28 gennaio contro la Lazio) in 28 gare di campionato, troppo poco per cullare ambizioni di alta classifica. Calzona ha voglia di provarci. L’appuntamento è fissato tra qualche ora al Konami Training Center di Castel Volturno. All’orizzonte c’è l’Inter e gli azzurri devono provare a migliorare. L’Europa non aspetta".