Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come ci sarà un bel colpo d'occhio nel settore ospiti del Penzo domenica.

"L’apporto degli appassionati è fondamentale per conquistare risultati importanti. Il sostegno sarà decisivo pure domenica al Penzo contro il Venezia: tra settore ospiti e curva Nord saranno circa mille i fan di fede azzurra che proveranno a trascinare il Napoli ad una vittoria fondamentale per alimentare le speranze di rimonta in chiave scudetto".