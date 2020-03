Repubblica - Venerdì pit stop per il Napoli, calciatori frastornati per l'allarme Coronavirus

Ultimissime Napoli - L'allarme Coronavirus colpisce il calcio, la Serie A si ferma visto l'intervento deciso del Governo. La Champions League continua, invece, il Napoli prepara la sfida della prossima settimana contro il Barcellona al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Oggi e domani la squadra s’allenerà regolarmente, per poi beneficiare di un fugace "pit stop" venerdì. I giocatori sono apparsi per la prima volta un po’ frastornati per la situazione.