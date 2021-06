Repubblica - Tutti gli spot della Serie A a Mediaset: l'ha spuntata la tv di Berlusconi

Ultime calcio - Per la prima volta Mediaset raccoglierà la pubblicità della Serie A. Dazn ha infatti scelto una controllata di Cologno, Digitalia ‘08, per le prossime tre stagioni del calcio 2021-2024.

Come riporta La Repubblica:

"Pare che la gara sia stata aggiudicata al gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi per due motivi: ha fatto l’offerta più interessante (con un minimo garantito di una raccolta lorda annua di 90 milioni) e perché Mediaset ha una audience televisiva per le sue reti tipicamente femminile, che quindi non va a cannibalizzare quella del popolo degli spettatori della Serie A. Fatto sta che dopo la pandemia secondo Ernst & Young lo streaming degli operatori Internet, i cosiddetti Ott, ha superato per la prima volta la Pay Tv, e proprio ora Tim ha pagato 340 milioni per offrire in esclusiva il cavo attraverso cui passeranno i diritti delle partite di Dazn. Sempre secondo Ey ormai per il 54% degli italiani la connettività a rete fissa è un bisogno irrinunciabile. Figuriamoci le 380 partite di calcio della prossima stagione di Serie A; un po’ meno l’intervallo forzato della pubblicità che sarà Mediaset a selezionare".