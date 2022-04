Repubblica - Allarme infortuni Napoli, De Laurentiis avvia indagini interne: la reazione di Spalletti

Calcio Napoli - L'umore del presidente Aurelio de Laurentiis non è dei migliori. A farlo arrabbiare, da molto tempo, è la situazione legata ai tanti infortunati che quest'anno il Napoli ha avuto. L'edizione odierna di repubblica racconta un retroscena sul numero uno del club.

"Sul treno per la Toscana sono saliti appena 21 giocatori, perché il Napoli è per l’ennesima volta alle prese con l’emergenza e oggi pomeriggio ( ore 15) dovrà affrontare la trasferta di Empoli con gli uomini contati in due reparti: difesa e centrocampo. Oltre allo squalificato Koulibaly, infatti, sono indisponibili anche gli infortunati Lobotka, Di Lorenzo, Elmas e Ghoulam. L’infermeria piena è stata una costante negativa nella stagione azzurra e alla lunga ha penalizzato la squadra nella lotta per lo scudetto, influendo nel peggiore dei modi anche sull’umore di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha già iniziato da tempo le sue indagini interne per vederci chiaro, con una tempistica che però non è stata condivisa da Luciano Spalletti"