Repubblica - Tre volti nuovi nello staff tecnico del Napoli di Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sui nuovi membri dello staff tecnico che Rudi Garcia si porterà con sé in questa avventura sulla panchina del Napoli:

"Il primo passo di Garcia sarà una riunione con lo staff tecnico e l’equipe medica in vista del ritiro a Dimaro Folgarida. Con Rudi ci saranno pure i tre collaboratori che lo seguiranno nell’avventura in azzurro, Stephane Jobard, suo vice ai tempi del Marsiglia, Claude Fichaux e il preparatore atletico – che lo segue da Roma – Paolo Rongoni, pronto ad affiancare Francesco Sinatti, il preparatore rimasto in azzurro dopo la gestione Spalletti. Tra i confermati, nello staff, ci saranno pure il team manager Giuseppe Santoro e il match analyst, Simone Beccaccioli".