Repubblica - Torna Contini, le intenzioni di Giuntoli su Sirigu

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

Sullo sfondo dello scambio Zanoli-Bereszynski ci sarà pure Nikita Contini: il portiere tornerà a Napoli e farà il terzo al posto di Marfella. Il diesse Giuntoli, infatti, è intenzionato a trattenere Salvatore Sirigu che ha richieste negli Stati Uniti, ma soprattutto dalla Salernitana, alla caccia di un numero uno affidabile per un paio di mesi dopo l’infortunio di Luigi Sepe. Il Napoli, però, non vuole lasciarlo partire. Lo scudetto è questione di dettagli. E non bisogna trascurarne neanche uno.