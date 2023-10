Repubblica svela - Verona-Napoli: la reazione al 90' di Rudi Garcia

L'edizione odierna di Repubblica racconta il Verona-Napoli di Rudi Garcia e racconta il gesto a fine partita verso la squadra:

"Ha cominciato la partita in giacca e l’ha finita in camicia, correndo a centrocampo a stringere la mano a tutti i suoi giocatori. Rudi Garcia ha festeggiato così la preziosa vittoria contro il Verona, che ha spazzato via un po’ di ombre dalla traballante panchina azzurra. «Ma non è stata la gara perfetta - ha ammesso al 90’ il tecnico francese - Per un’ora siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in mente e l’unico rimpianto mi era rimasto per qualche gol sbagliato. Poi però abbiamo concesso troppo ai nostri avversari e dobbiamo ringraziare Meret, perché senza le sue parate avremmo potuto subire anche più di una rete. C’è stata in campo qualche mancanza di comunicazione tra noi, anche se era inevitabile a quel punto pensare pure alla sfida di Champions League che ci attende martedì sera»".