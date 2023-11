Repubblica svela - Ok del Kosovo, Rrahmani con l'Empoli ci sarà: lavoro di "diplomazia" del Napoli

Ultime news SSC Napoli - "Rrahmani convocato per Napoli-Empoli, il Kosovo dà l'ok", a scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica che spiega:

"Amir Rrahmani sarà a disposizione di Garcia per il match di domani contro l’Empoli e potrà migliorare la sua condizione durante la sosta. Il difensore era a rischio perché il Kosovo deve recuperare la sfida con Israele nello stesso giorno della partita. La “diplomazia” era a lavoro da un po’ e ieri la situazione si è sbloccata: il ct Primoz Gilha non ha inserito Rrahmani tra i convocati per le tre gare contro Israele, Svizzera e Bielorussia".