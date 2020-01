Repubblica svela: "Immobile era del Napoli, l'affare sfumò per lo scarso feeling ADL-Moggi e perchè non adatto al tiki taka di Sarri"

Calciomercato Napoli, clamoroso retroscena targato Repubblica sulla trattativa per il passaggio di Ciro Immobile alla S.s.c. Napoli

Nemo propheta in patria. Ciro Immobile da Torre Annunziata sta per compiere trent’anni, vive il momento più bello della sua carriera con la maglia della Lazio ma la sfida di oggi contro il Napoli resta comunque il suo personalissimo derby.

Il capocannoniere del campionato passa soprattutto per un artista del contropiede e fu pure per questa sua fama che De Laurentiis decise di non acquistarlo, nell’estate del 2016. All’epoca sulla panchina azzurra c’era infatti Maurizio Sarri e le caratteristiche di Ciro non gli sembravano ideali per il suo tiki taka. L’affare di mercato sfumò così sul più bello, anche per le storie tese tra Alessandro Moggi (manager del calciatore) e il presidente del Napoli, già di suo poco propenso ad aumentare il tasso di napoletanità della squadra. Non si ricompose quindi la coppia con Insigne – sbocciata con Zeman ai tempi del Pescara – e il colpo grosso lo fece alla fine proprio la Lazio di Claudio Lotito, riportando in saldi il centravanti in Italia per 9,45 milioni, dopo le sue deludenti avventure all’estero nel Borussia Dortmund e al Siviglia. Non c’era Napoli nel destino di Immobile, evidentemente.