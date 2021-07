Repubblica su Spalletti: fino a che punto ritiene importante la conferma di Insigne? Dovrà dare un parere con massima cautela

Ultime mercato Napoli - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si rende intoccabile in questi Europei. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, aspetta un robusto ritocco: un milione almeno in più sugli attuali 4,5. Un sorpasso contromano sui compagni, sembra. Come finirà? Bisogna attendere, magari leggendo nella mente di Insigne e De Laurentiis.

"In questa ridda di ipotesi, può essere interessante, ma non certo vincolante il parere di Spalletti. Fino a che punto ritiene importante la conferma del capitano che esce sereno e decorato di medaglie dagli Europei? Un parere che Spalletti dovrà comunque dare, se non l’ha appena fatto, con la massima cautela. Gli sono state già scaricate sulla schiena come croci le parole non chiare su Totti e la Roma, su Icardi e l’Inter"