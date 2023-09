Repubblica su Spalletti: elegantissimo in abito nero, a Napoli metteva la tuta! Avesse avuto una nuvoletta sulla testa...

Ultime notizie Serie A - Luciano Spalletti ha compresso le emozioni di un debutto sognato una vita, arrivato a 64 anni compiuti e rivelatosi forse più duro del previsto come racconta Repubblica.

L'esordio di Spalletti

In campo Spalletti non ha esagerato nel mostrare emozioni, ma non le ha nascoste: