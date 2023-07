Repubblica su Spalletti: da fuori s'è capito quanto la vittoria sia costata in termini di stress con De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - L’estate zuccherina di Luciano Spalletti, il cui sorriso passa dal concerto dei Coldplay a una serata a Ischia prosegue nell’evidenza che l’allenatore campione d’Italia se la stia godendo, e alla grande. Ne parla Repubblica.

"Potenza dello scudetto appena vinto e di una vacanza fisica e mentale che si protrarrà, perché il tecnico ha scelto di non difendere il titolo e si è separato dal Napoli. Da fuori si è capito quanto la vittoria sia costata in termini di stress, generale e interpersonale col presidente De Laurentiis. Ma anche al di là della motivazione, colpisce il fatto che Spalletti sia il quarto tecnico campione degli ultimi cinque anni a non rimanere nel club con cui ha appena vinto il campionato"