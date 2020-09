Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Ounas: "E' rientrato dal prestito al Nizza e vorrebbe una cessione a titolo definitivo: ha cambiato procuratore per trovare una squadra di Premier. In Italia piace al Cagliari: c’è stato un contatto tra i due club anche per parlare di Nandez, rinforzo per la mediana che il Napoli prenderebbe volentieri".