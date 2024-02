Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Victor Osimhen:

"Tutto giusto, in teoria, anche perché incombe la super sfida di mercoledì con il Barcellona. Ma Osimhen che è assente dal 23 dicembre e oggi dovrebbe allenarsi da solo - non ha avvertito l’esigenza di dare lo stesso manforte alla squadra in un periodo così difficile: partecipando almeno al ritiro di ieri sera".