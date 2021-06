Repubblica su Mertens: non si è mai ripreso totalmente dal ko alla caviglia con l'Inter! Spalletti saprà valorizzarlo al meglio

Napoli Calcio - Il capocannoniere della storia del Napoli Dries Mertens ha chiarito la sua l’altro giorno a Bruxelles: «Smentisco le voci di un mio futuro lontano da Napoli». Il club è assolutamente d’accordo, ne parla Repubblica.

“Il suo contributo nel corso dell’ultimo campionato è stato meno determinante del solito, ma l’età non c’entra nulla. Il rendimento è calato per l’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Inter, dal quale di fatto non si è mai ripreso totalmente. Qualche sprazzo della sua classe e nulla più. Ora proverà a fare la differenza agli Europei con il Belgio prima di mettersi a disposizione di Spalletti, un allenatore che saprà valorizzarlo al meglio”