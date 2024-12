Repubblica su Lobotka: "Il Napoli se lo tiene stretto per due ragioni"

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea l'importanza di Lobotka per Antonio Conte:

"Le chiavi della manovra sono saldamente in mano a Stan Lobotka: è rientrato con la Roma e soprattutto nella ripresa è salito in cattedra confermandosi assolutamente indispensabile nella gestione della manovra. Il Napoli se lo tiene stretto: lo slovacco è una presenza fondamentale per migliorare la circolazione della palla. Al suo fianco Anguissa, tornato ai livelli della cavalcata trionfale dello scudetto. Lo ha dimostrato pure con la Roma: accompagna l’azione e ruba tanti palloni agli avversari".