Repubblica su Lindstrom: era stato preso per sostituire Zielinski, ora è costretto a fare l’ala

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul rendimento del danese Lindstrom finora con il Napoli:

"A Napoli, Jesper Lindstrøm ha pagato un gigantesco equivoco, imputabile in parte all’ex ds Cristiano Giuntoli, oggi alla Juventus, e in parte al tecnico Rudi Garcia. Comprata a 25 milioni dall’Entracht Francoforte, la mezzala danese doveva rimpiazzare Zielinski, ma il polacco è rimasto a Castel Volturno, e il 23enne di Taastrup deve ora contendere ilposto a Kvaratskhelia o Politano come esterno di attacco. «Un compito non facile», riconosce il suo allenatore, che lo ha schierato per 127 minuti in campionato e 9 in Champions".