Notizie Calcio - Napoli domani impegnato in una trasferta difficile e importante al tempo stesso per il futuro degli azzurri. C'è bisogno dei tre punti per ritornare alla rincorsa ad una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

L’altra certezza è il rientro di Lorenzo Insigne, ha smaltito la botta al ginocchio: ieri si è allenato regolarmente e quindi va verso una maglia da titolare.