Repubblica su Gattuso: fatica ad accettare le sconfitte, gli si chiude la vena. Non riesce a sopportare chi antepone il proprio ego agli interessi collettivi

Ultime notizie Napoli - Torna il sereno dopo iI confronto nello spogliatoio, il Napoli andrà subito a caccia del riscatto e sarà confermato il modulo 4-2-3-1 come racconta Repubblica:

"Gattuso le sconfitte fatica ad accettarle e gli si chiude per qualche ora la vena, specialmente quando è convinto che sarebbe stato possibile evitarle. La squadra è stata riunita davanti al videotape e si è resa conto degli errori commessi. In modo particolare nell’impostazione della manovra dal basso. Ringhio si è rammaricato per l’atteggiamento psicologico dei suoi: non riesce a sopportare chi antepone il proprio ego agli interessi collettivi"